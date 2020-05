Ue: Bonomi, 'Recovery Fund? Una speranza ma non illudiamoci sarà percorso lungo'**

Milano, 28 mag. (Adnkronos) – Il recovery fund "ci regala speranza ma il track record di questo Paese nell'utilizzo dei fondi e nella gestione degli investimenti non è positivo, anzi. Normalmente abbiamo sprecato delle grandi occasioni". Lo dice il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a un evento di Fondazione Fiera.

"Non vorrei che ci illudessimo tutti che questi finanziamenti e fondi, parliamo di 172 miliardi, possano arrivare domani mattina. Sarà un percorso lungo per averli che prevede l'unanimità di voto all'interno della Comunità europea e sarà soggetto a tantissime contrattazioni e condizionalità, sappiamo l'atteggiamento dei paesi del nord Europa rispetto a quelli del Sud", afferma. "È come arriveremo ad avere quei soldi, quali saranno le condizioni e come saremo in grado di spenderli" il problema.