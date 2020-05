Usa: Stiglitz, 'penso che prossimo presidente sarà un Democratico'

Milano, 28 mag. (Adnkronos) – Alle prossime presidenziali americane "penso che vincerà un Democratico". E' la previsione di Joseph Stiglitz, premio Nobel per l'Economia nel 2001. Secondo l'accademico americano, 77 anni, i cittadini degli Stati Uniti "non ne possono più dell''incompetenza dell'amministrazione attuale". E "tra il numero altissimo di morti e il consiglio di bere un disinfettante, tutto questo è stato ogni singolo giorno una puntata di una commedia: noi non vogliamo un leader del genere, vogliamo un leader a cui credere, che ci ispiri fiducia". L'avversario di Donald Trump, Joe Biden, "è una persona corretta", sostiene l'economista. E poi "è circondato da consulenti, capisce la scienza". Per questo, "penso che il suo possa essere un buon Governo, che si preoccupi del benessere di questo Paese.

Al momento, la politica americana è molto complicata, forse tanto interessante quanto la politica italiana. Ho fatto la mia previsione e spero di non sbagliare".