Caos Procure: le parole di Mattarella un anno fa al plenum del Csm/Adnkronos (3)

(Adnkronos) – "Non può sorprendere che sia così e occorre essere ancor più consapevoli, quindi, dell’esigenza di assoluta trasparenza, e di rispetto rigoroso delle regole stabilite, nelle procedure e nelle deliberazioni. Occorre far comprendere che la magistratura italiana –e il suo organo di governo autonomo, previsto dalla Costituzione– hanno al proprio interno gli anticorpi necessari e sono in grado di assicurare, nelle proprie scelte, rigore e piena linearità".

"La Costituzione prevede che l’assunzione di qualunque carica pubblica –ivi comprese, ovviamente, quelle elettive– sia esercitata con disciplina e onore, con autentico disinteresse personale o di gruppo; e nel rispetto della deontologia professionale. Indipendenza e totale autonomia dell’Ordine giudiziario sono principi basilari della nostra Costituzione e rappresentano elementi irrinunziabili per la Repubblica".

"La loro affermazione è contenuta nelle norme della Costituzione ma il suo presidio risiede nella coscienza dei nostri concittadini e questo va riconquistato.

Potrà avvenire –e confido che avverrà- anzitutto sul piano, basilare e decisivo, dei comportamenti".