Caos Procure: Quirinale, da Mattarella già espressi sconcerto e riprovazione

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – "In riferimento alle vicende inerenti al mondo giudiziario, assunte in questi giorni a tema di contesa politica, il Presidente della Repubblica ha già espresso a suo tempo, con fermezza, nella sede propria -il Consiglio superiore della magistratura- il grave sconcerto e la riprovazione per quanto emerso, non appena è apparsa in tutta la sua evidenza la degenerazione del sistema correntizio e l’inammissibile commistione fra politici e magistrati". E' quanto si legge in una nota dell'Ufficio stampa del Quirinale.