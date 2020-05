Coronavirus: arrivato aereo Onu con 12 tonnellate di aiuti umanitari

Madrid, 29 mag. (Adnkronos/Europa Press) – Un aereo delle Nazioni Unite è arrivato venerdì in Venezuela con 12 tonnellate di aiuti umanitari per fornire "supporto nutrizionale e migliorare l'accesso all'acqua per migliaia di famiglie" in piena pandemia di coronavirus. Lo rende noto l'ufficio dell'Onu per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha). Con questa spedizione, le Nazioni Unite avrebbero portato più di 100 tonnellate di aiuti al Venezuela da quando è scoppiata la crisi sanitaria, che ha fatto undici morti. Il numero dei casi positivi sono 1.327.