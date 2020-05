Fase 2: in Lombardia da 15 giugno sì a servizi infanzia e spettacolo**

Milano, 29 mag. (Adnkronos) – Dal 15 giugno in Lombardia "è previsto anche l'inizio dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza (dai 3 ai 17 anni) e le attività di spettacolo, fatta salva la possibilità di svolgere le prove in assenza di pubblico gia' a partire dal 1° giugno, sempre nel rispetto di quanto previsto delle regole delle 'linee guida' interregionali". E' quanto spiega una nota della Regione Lombardia.