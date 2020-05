Fase 2: ordinanza Lombardia conferma obbligo mascherina

Milano, 29 mag. (Adnkronos) – La nuova ordinanza firmata dal presidente della Lombardia, Attilio Fontana, vale dal 1 al 14 giugno e "conferma l'obbligo su tutto il territorio regionale di portare la mascherina o altri indumenti utili a coprire le vie respiratorie anche all'aperto", spiega una nota della Regione.

Resta obbligatoria anche la misurazione della temperatura per il datore di lavoro e per i dipendenti; cosi' come la stessa misura continua a valere anche per i clienti dei ristoranti. Rimane il blocco delle slot machines nei locali pubblici.