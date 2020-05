Fase 2: Bertolaso, 'polemiche in Sicilia? Fava ha perso un'occasione per stare zitto' (3)

(Adnkronos) – Ma come mai Musumeci ha chiamato proprio Bertolaso? “Chiedetelo a lui, la pensa evidentemente come Fontana… Lo conosco da 25 anni – spiega -Abbiamo gestito insieme alcune emergenze, quando era presidente della Provincia di Catania e ci siamo occupati del vulcano Etna”. “Ricordo ancora un bellissimo incontro con Musumeci e l'allora Capo di Stato Ciampi – dice – lo ricordo con molto piacere. Un momento commovente. Musumeci ha visto cosa ho fatto a Milano e nelle Marche e mi ha chiesto di dare una mano in una situazione diversa. Qui non si tratta di gestire una emergenza con letti ma di prevenzione”.

Domani ci sarà un'altra riunione a Catania, poi un'altra lunedì e anche il giorno della Festa della Repubblica.

“Dopo il 3 giugno Musumeci farà una conferenza stampa in cui sarà presentato un pacchetto di iniziative e dirà come intende avvalersi di me”.

L'indennità di Bertolaso? “Un euro, come ho fatto in Lombardia e nelle Marche…”.

(di Elvira Terranova)