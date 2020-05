Fase 2: Il comune di Cefalù pubblica le nuove regole per i bagnanti

Palermo, 30 mag. (Adnkronos) – “È tempo di una nuova alba”. Riparte da questo slogan la promozione turistica del Comune di Cefalù (Palermo), dopo l’emergenza coronavirus "che ha fatto tanti danni sociali ed economici". "In vista dell’estate parte da questi presupposti e si sviluppa la realizzazione di un video dalla doppia valenza, sociale e promozionale, realizzato da tutti gli studi fotografici della cittadina medievale, presente sulla pagina Facebook del portale “VisitCefalù”", si legge in una nota. "Come immaginiamo – dicono i produttori del video – il tempo della nuova vita che ci aspetta ad emergenza finita? Come immagineremo i nostri rapporti sociali, il nostro modo di vivere la città, il modo di fare turismo ed accogliere il turista? È questo che, attraverso le immagini, vogliamo raccontare.

Cefalù, in questo momento, sente il bisogno di esprimersi attraverso immagini che parlino di bellezza, angoscia, speranza e volontà di ripartire sotto presupposti nuovi. Dando valore a ciò che conta davvero. Vogliamo essere protagonisti di questa ripartenza e pionieri di questo nuovo messaggio".