2 giugno: Festa Repubblica a Montecitorio con Rai, ministero Istruzione e Scala

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – In occasione della Festa della Repubblica la Camera dei deputati organizza l'evento '2 Giugno a Montecitorio', a cura di Rai Parlamento, che sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e sulla webtv della Camera martedì 2 giugno alle ore 15.40. Un’iniziativa, in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e il Teatro alla Scala di Milano e con la partecipazione di Sonia Bergamasco e Francesco Montanari, realizzata in modo diffuso e a distanza, considerato il particolare momento che il Paese sta vivendo a causa dell’emergenza sanitaria.

Attraverso le testimonianze di studenti di tutta Italia e le letture di brani di Piero Calamandrei e Tina Anselmi -spiega in comunicato- si porrà attenzione ai principi costituzionali legati alla scuola e alla tutela della salute.

Il momento musicale è affidato ai professori d'orchestra del Teatro alla Scala con un’esecuzione nella sala del teatro, le cui luci si sono riaccese per la prima volta in questa occasione dopo tre mesi. Filmati provenienti dalle teche Rai contribuiranno invece a raccontare la nascita della Repubblica e a ripercorrerne le celebrazioni negli anni.

E saranno proposte immagini inedite di Montecitorio in queste settimane di emergenza. Prevista un'intervista al presidente della Camera dei deputati Roberto Fico, realizzata dal direttore di Rai Parlamento Antonio Preziosi. L'evento sarà trasmesso in diretta anche sul Canale satellitare e sui canali social della Camera.