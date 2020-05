Fase 2: Cesa, 'governo prenda atto che aumenta scontento italiani'

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – "La maggioranza continua a chiedere la fiducia avendo la consapevolezza che sia il Parlamento sia il Paese chiedono a gran voce un nuovo governo. Questa fase 2 non ha fatto altro che aumentare lo scontento degli italiani, che si sono dimostrati responsabili durante tutta la quarantena, ora è tempo che il governo prenda atto che non è in grado di assumere decisioni per il bene". Lo afferma il segretario dell'Udc Lorenzo Cesa.