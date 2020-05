Fase 2: Pasquali, 'bene pagamento cig nel Lazio'

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – "I numeri forniti dalla Regione Lazio in merito alla Cassa integrazione in deroga sono incoraggianti. Nella sola provincia di Roma sono stati pagati un totale di 76.351 lavoratori per una platea di 46.339 aziende coinvolte". Lo afferma Francesco Pasquali, presidente di Sistema impresa Roma. “È necessario -aggiunge- mettere in campo misure in grado di rafforzare contemporaneamente lo smart working, fornendo alle imprese la formazione necessaria, e industria 4.0, fornendo gli strumenti tecnologici necessari per ridisegnare sia i modelli di business, che l’architettura aziendale. L’evoluzione tecnologica –conclude Pasquali- deve essere il comun denominatore di tutti gli interventi economici e normativi che si intendono avviare".