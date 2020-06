Brescia: sindaco Del Bono scrive a Collebeato dopo spari a Sprar, 'fare luce' (2)

(Adnkronos) – Secondo il sindaco di Brescia, "in questo particolare e delicatissimo momento, che ci vede tutti in prima linea per affrontare l’emergenza sanitaria e le sue conseguenze economiche e sociali, è necessario vigilare affinché azioni sconsiderate, o peggio, atti deliberatamente provocatori o minacciosi non avvelenino la vita sociale e la convivenza pacifica tra le persone".

Le amministrazioni comunali "sono in prima linea per garantire i servizi per i cittadini, anche in questa situazione particolarmente complicata, ed è per questo che, per poter affrontare le difficoltà che abbiamo di fronte, è necessario che il clima della vita pubblica sia caratterizzato il più possibile dall’armonia e dalla serenità. Quella stessa serenità che ci auguriamo contraddistingua sempre di più le nostre comunità – quella di Brescia così come quella di Collebeato – nel cammino che ci aspetta per la piena ripresa".