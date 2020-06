Fase 2: Di Battista lancia 'servizio ambientale', lavoro per 200mila under 32 (2)

(Adnkronos) – "Pensate, delle oltre 900 mila frane censite nelle banche dati europee (dati ISPRA), quasi due terzi sono italiane, inoltre le aree a rischio inondazione in Italia risultano pari a 37.803 km2 (una superficie pari alla somma del Lazio e dell’Abruzzo). Quante volte avete sentito la frase: 'lo Stato avrebbe dovuto investire in prevenzione'? Questo – per Di Battista – è il momento di farlo più che mai e per farlo va dato direttamente lavoro a decine di migliaia di giovani".

"Oggi, in Italia, come negli Stati Uniti negli anni della Grande Depressione, vi è la necessità di uno 'Stato datore di lavoro' sia per contrastare la disoccupazione giovanile sia per intraprendere attività di prevenzione di crisi ecologiche future. Da alcuni mesi sto lavorando ad un programma nazionale con questi obiettivi.

Ho strutturato una prima proposta insieme a Lapo Sermonti, un giovane esperto delle Nazioni Unite che si occupa dell'integrazione della protezione ambientale e degli effetti del cambiamento climatico nei progetti del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (Ifad)".

"Abbiamo chiamato il programma 'Servizio Ambientale' (come fu servizio militare e il servizio civile, ma ambientale e pagato bene). Un programma coordinato dal ministero dell'Ambiente con l'obbiettivo di impiegare fino a 200.000 giovani (under 32) all'anno. Pensateci bene. Il servizio militare (e poi quello civile) sono stati programma pensati e realizzati per difendere la Patria. Oggi la prevenzione ambientale è il modo migliore per difendere la Nazione".