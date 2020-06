Fase 2: Di Battista lancia 'servizio ambientale', lavoro per 200mila under 32 (4)

(Adnkronos) – "Pensate, dal 1945 ad oggi il dissesto idrogeologico è costato all’Italia una media di 3,5 miliardi di euro all’anno inoltre 1 euro investito in prevenzione fa risparmiare fino a 100 euro in riparazione dei danni. Arriveranno parecchi miliardi nei prossimi mesi – rimarca l'esponente M5S – vanno strutturati programmi seri, duraturi e con obiettivi che si possano integrare. E va fatto alla svelta prima che gli “esperti” in opere inutili, sprechi e arricchimenti personali provino a metterci le mani. Abbiamo appena presentato la proposta al Ministro dell'ambiente Sergio Costa che si è mostrato entusiasta", assicura Di Battista postando lo scatto col responsabile dell'Ambiente.