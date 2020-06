Fase 2: Musumeci, 'tutti devono rispettare le regole, non è un gioco'

Palermo, 1 giu. (Adnkronos) – "Tutti coloro che vanno in giro devono rispettare le regole, perché non è un gioco, abbiamo pianto migliaia di persone e ci troviamo ancora in un contesto di massima attenzione. Tutti abbiamo l'obbligo di rispettare le norme. Poi l'esuberanza giovanile può essere capita e compresa, ma io sono convinto che passeremo le vacanze con cautela, ma in un clima di relax". Sono le parole del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio1.