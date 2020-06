Fase 2: Rosato, 'accelerare su edilizia scolastica, si rischia scenario catastrofico'

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – “Questi mesi di stop sono stati un problema gigantesco, non solo educativo ma anche per le famiglie che, rientrate a lavoro, non hanno avuto garantiti servizi per i loro figli. Sono state adottate della misure utili grazie anche al gran lavoro della ministra Bonetti, come i centri estivi, anche se non sostituiscono la scuola. Penso che non bisogna esagerare immaginando uno scenario catastrofico per il rientro di settembre". Lo ha affermato Ettore Rosato, presidente di Italia viva e vicepresidente della Camera, durante 'Iv Live'.

"I ragazzi, in sicurezza, devono tornare sui banchi -ha aggiunto- Servono investimenti, e serve, utilizzando la norma prevista dall’emendamento che abbiamo approvato nel decreto Scuola, accelerare sui cantieri ed edilizia scolastica".