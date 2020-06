Fase 2: Taverna, 'su turismo applicare reciprocità con Paesi stranieri'

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – "Reciprocità. Questo è il principio che l'Italia farà valere con tutti i Paesi europei: porte aperte ai turisti provenienti dai Paesi che accolgono i turisti italiani, porte chiuse a quelli dei Paesi che dovessero confermare la loro decisione di non volere turisti italiani. Mi sembra logico, oltre che doveroso". Lo scrive su Facebook la senatrice M5S Paola Taverna, vicepresidente della Camera.

"La discriminazione che alcuni Paesi vogliono attuare nei confronti dei nostri concittadini -aggiunge- non è solo contraria al principio di solidarietà europea, ma è priva di qualsiasi base scientifica. Per chi pensava di fare una vacanza in Grecia non posso che consigliare il meraviglioso Salento, l’incredibile Sicilia o la sempre incantevole Sardegna che a mio modesto parere… altro che Grecia".