2 giugno: Bernini, 'lontani anni luce da gilet arancioni'

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – "È in atto il tentativo subdolo di mettere in connessione la piazza del centrodestra con le manifestazioni esagitate dei gilet arancioni, dai cui metodi e dalle cui insensatezze siamo lontani anni luce. Questo può forse servire alle sinistre per gettare una cortina fumogena sui loro disastri al governo, ma è un’operazione spregiudicata e diffamatoria da confinare nel corposo campionario delle più basse speculazioni politiche che si ritorceranno contro chi le fa". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.