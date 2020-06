2 giugno: M5S, 'da centrodestra sfregio a Repubblica, offesi italiani'

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – “Il sentimento di unità oggi è stato cancellato dalle immagini di una piazza vergognosamente strumentalizzata dal centrodestra con Salvini, Meloni e Tajani:nel giorno in cui dovremmo tutti celebrare l’unità e la Repubblica, nel giorno in cui il Presidente (ancora una volta con una pazienza infinita), richiama tutti alla collaborazione, all’unità e alla responsabilità, perché non è ancora un vecchio ricordo sbiadito quello che abbiamo vissuto, non è tutto alle spalle, dobbiamo rialzarci insieme, si consuma in quella piazza uno sfregio istituzionale, uno sfregio alla Repubblica, uno sfregio al popolo italiano da parte dei soliti noti”. E’ quanto scrive in un post pubblicato sul suo profilo facebook la deputata del MoVimento 5 Stelle, Anna Macina.

“Giornalisti ammassati che si spingono con i fotografi e i cameramen lungo via del Corso, assembramenti in piazza del popolo con alcune persone completamente prive di mascherine.

Con la regia di chi ha solo uno scopo: consenso e strumentalizzazione! Questa manifestazione è un'offesa alla Repubblica e a tutti gli italiani che sulla propria pelle hanno subito le conseguenze della pandemia – attacca l’esponente pentastellata – perdendo un posto di lavoro, lavorando in trincea notte e giorno nelle corsie e perdendo addirittura un parente in alcuni casi".

“Oggi il nostro Presidente della Repubblica è stato a Codogno – conclude Macina – luogo e simbolo di questo drammatico periodo, per rendere omaggio a tutte le vittime; mentre c’è chi come Salvini, Meloni e Tajani purtroppo provano a dividere il Paese chiamando la piazza senza rispetto delle istituzioni democratiche e delle parole pronunciate da Mattarella”.