Coronavirus: Salvini, 'se al governo avrei avuto meno paura'

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – Se fosse stato al governo quando è scoppiata l'emergenza Covid, "avrei avuto meno paura, copiando gli altri tra l'altro, la Germania, per esempio, ha dato 800 miliardi, non ha aspettato certo il Mes". Lo ha detto Matteo Salvini, ospite di 'Stasera Italia' su Rete 4. "Sicuramente dal punto di vista economico sto proponendo cose diverse – ha detto il leader della LEga- il fatto che ci siano scadenze fiscali nel mese di giugno è assurdo, come fa la gente a pagare? Non si sono sospesi i mutui e gli affitti per tutti, io avrei avuto meno paura".