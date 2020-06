Fase 2: Berlusconi, 'presto tornerò in Italia ma leadership anche da remoto'

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – Non è tempo di rientrare in Italia per riassumere anche fisicamente la leadership di Forza Italia? "Siamo nel 21esimo secolo! La leadership si esercita anche da remoto, e io non ho mai smesso di farlo. Qui ho lavorato e sto lavorando 12 ore al giorno, in continuo contatto con i leader politici italiani ed europei. In più ho partecipato quasi ogni giorno a videoconferenze con i nostri giovani, le nostre azzurre, i nostri coordinatori regionali e i rappresentanti di molte categorie imprenditoriali. Comunque tornerò presto a casa, ora che è possibile muoversi liberamente". Lo assicura Silvio Berlusconi, ancora in Provenza nella casa della figlia Marina, rispondendo alle domande di Bruno Vespa nella puntata di Porta a Porta che andrà in onda stasera.