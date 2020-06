Ponte Messina: Miccichè, 'Renzi e Franceschini lo vogliono? Sappiamo tutti che non si farà…'

Palermo, 2 giu. (Adnkronos) – "Bisogna che la politica cominci a fare cose serie. Sappiano benissimo che riempirsi la bocca con la parola 'Ponte' è inconcludente, perché tanto non si farà. E' inutile che Renzi e Franceschini tornino a parlare del Ponte di Messina…". Lo ha detto all'Adnkronos il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, commentando le parole del leader di Italia Viva Matteo Renzi e del ministro Dario Franceschini che si dicono favorevoli alla realizzazione dell'infrastruttura.

"Quante volte Franceschini si è occupato di beni culturali siciliani?", dice il commissario regionale di Fi in Sicilia. "Non mi risulta neppure un suo commento..", conclude.

Poi Miccichè aggiunge: "Parlare oggi di Ponte di Messina è una cosa totalmente inutile. Parliamo di minc…e. Tanto è una cosa che non si può fare. Pensate che la prima legge risale a Casimiro Vizzini negli anni 50 e nel 2050 ce ne sarà un'altra. E' un sogno che abbiamo in tanti ma sappiamo che non è realizzabile".