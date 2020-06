Conte: 'parteciperemo a Sure e Bei, su Mes valuteremo condizioni'

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – "Chiederemo di partecipare al progetto Sure, parteciperemo al progetto Bei. Sul Mes, io sono testardo, non cambio idea facilmente, quando avremo tutti i regolamenti li studieremo e decideremo con il Parlamento. Ricordiamo che è un prestito, molto dipende da utilità e convenienza". Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.