Fase 2: D'Incà, 'non sarà autunno facile, lavorare per rimbalzo economia 2021'

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – "Sappiamo che non sarà un autunno facile per il tessuto economico del nostro Paese, ma stiamo facendo di tutto per essere accanto alle nostre imprese e ai nostri lavoratori. Con gli aiuti europei dobbiamo lavorare per un grande rimbalzo dell'economia nel prossimo anno". Così il ministro ai Rapporti col Parlamento Federico D'Incà ai microfoni di Studio24 su Rainews.