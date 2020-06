Fase 2: Sala, 'cancellato divieto vendita alcol da asporto, stesse regole per tutti'

Milano, 3 giu. (Adnkronos) – "Un'ora fa ho cancellato l'ordinanza sulla vendita di alcolici da asporto. Quando vedi i cosiddetti gilet arancioni o le scene di ieri a Roma, come faccio a dire ai ragazzi voi rimanete in casa?". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, spiega la decisione di cancellare il divieto di vendere e consumare alcol da asporto in città dopo le 19. "O facciamo tutti la nostra parte con le stesse regole, o non è che i più forti si possono permettere di tutto e chi è più indifeso, come i giovani paga pegno", conclude ospite della trasmissione 'Otto e Mezzo' su La7.

(segue)