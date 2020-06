Fase 2: Unicredit, Sace e Microsoft lanciano percorso formativo per imprese italiane

Milano, 3 giu. (Adnkronos) – Un percorso formativo digitale dedicato alle imprese che partirà il 9 giugno con otto talk con cadenza settimanale pensati per creare un confronto tra esperti e imprenditori e riflettere insieme su come affrontare i nuovi scenari economici disegnati dalla pandemia. E da ottobre la seconda parte del progetto: un giro virtuale tra le regioni italiane attraverso 20 sessioni di live coaching che approfondiranno tematiche tecniche rilevanti per le imprese di quello specifico territorio.

È la nuova Digital&Export Business School che Unicredit presenta quest’anno in partnership con Sace e Microsoft: informazione e formazione per cercare nel cambiamento nuove opportunità.

Durante tutto il progetto, le imprese potranno consultare gratuitamente la formazione ondemand sulla piattaforma di Education to Export di Sace, che con Simest rappresenta il polo dell’export e dell’internazionalizzazione.

La Digital&Export Business School si articolerà in due fasi. La prima fase, da giugno a luglio, con otto digital talk, appuntamenti settimanali fissi di 55 minuti in cui le imprese potranno confrontarsi con docenti universitari, ricercatori, professionisti, imprenditori, giornalisti su argomenti strategici per le imprese, e la seconda fase, da ottobre a dicembre, con 20 sessioni di live coaching dedicate ad approfondimenti su tematiche tecniche con esperti di Unicredit, Sace e Microsoft.