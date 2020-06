Codere: pronti per rientro più sicuro, implementato protocollo anti-covid

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – Codere, azienda leader nel settore del gioco a livello internazionale, ha implementato un protocollo esaustivo di misure preventive contro il Covid-19, per garantire il riavvio della sua attività retail in modo responsabile, con massime garanzie di sicurezza e protezione dal virus per clienti e dipendenti, rendendo così nuovamente possibile la migliore esperienza di intrattenimento. In previsione dell'apertura graduale dei locali e delle sale da gioco prevista nel piano di riapertura del Governo, il gruppo, si legge in una nota, ha progettato un programma completo che comprende obblighi e raccomandazioni stilate per le aziende, con l'obiettivo di garantire il rispetto della legge e la massima protezione di clienti e dipendenti contro la possibile trasmissione di questa malattia.

Questo piano prevede la messa a disposizione dei visitatori delle sale dei presidi sanitari utili per ridurre al minimo il rischio del contagio, come il gel disinfettante idroalcolico, le mascherine, in linea con le indicazioni delle Autorità, per la protezione delle vie respiratorie, la pulizia e l’igienizzazione periodica dei locali di gioco, nonché la disinfezione degli apparecchi da gioco dopo ogni utilizzo, la limitazione degli accessi e il posizionamento di segnaletica che indica l'adeguata distanza sociale che deve essere mantenuta tra le persone in modo che possano divertirsi nel modo più sicuro.

Inoltre, in previsione della ripartenza delle attività, tutti i dipendenti del gruppo partecipano a un programma di formazione che dettaglia i protocolli e le misure straordinarie definite per questo periodo di transizione alla nuova normalità, in modo che ciascun collaboratore di Codere possa garantire, nella sua funzione, una prevenzione ottimale contro il rischio di contagio. Quindi, dopo mesi di instancabile lavoro da parte di un team multidisciplinare di professionisti impegnati nel garantire il benessere dei propri clienti, Codere può sentirsi orgogliosa di essere pronta ad accoglierli di nuovo e di offrire loro la migliore esperienza di gioco con le massime garanzie.