Energia: Cao (Saipem), 'Tempi transizione? Covid ha riportato piedi per terra'

Milano, 4 giu. (Adnkronos) – Il covid "ci ha riportato con i piedi per terra" sui tempi della transizione energetica. Lo ha detto Stefano Cao, ceo di Saipem, durante un evento in streaming dedicato ai progetti in Mozambico.

"Quali sono i tempi? Francamente io dico che fino a tre mesi fa la transizione energetica era data per scontata, chi non era pronto era un'azienda destinata a scomparire. Mi sembra che un altro effetto del covid sia stato averci riportato con i piedi a terra", sottolinea Cao.

Secondo Cao, "c'è molto lavoro da fare nel campo della ricerca, dello sviluppo delle tecnologie, degli uomini e di quei processi digitali che permettono di accelerare", tra wind, idrogeno e carbon sequestration. "Ci possiamo fermare? Assolutamente no", ha aggiunto, e quanto accaduto "è uno stimolo ad andare avanti".