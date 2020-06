Pop Bari: azionisti parte civile processo, Siti 'c'è ancora tempo'

Milano, 4 giu. (Adnkronos) – C'è ancora tempo per costituirsi parte civile al processo immediato a carico di Marco e Gianluca Jacobini, rispettivamente ex presidente ed ex condirettore della Banca Popolare di Bari, la cui prima udienza si è tenuta oggi a Bari.

Siti, il sindacato italiano per la tutela dell’Investimento e del risparmio oggi ha provveduto alla costituzione di parte civile per il risarcimento del danno un primo gruppo di azionisti, ma ricorda che "solo ed esclusivamente fino alla data della prossima udienza", che si terra’ il prossimo 16 luglio, "sarà ancora possibile la costituzione" di parte civile e invita chi tra gli azionisti volesse farlo a scaricare il modulo pubblicato alla pagina “Popolare di Bari” del sito www.sindacatositi.it.

Questa, spiega Siti, "rappresenta senza dubbio la strada più concreta, rapida ed efficace per ottenere il risarcimento del danno subito dagli azionisti".