Trevi: società, 'non ci sono conversazioni con Webuild'

Milano, 4 giu. (Adnkronos) – Trevi Finanziaria, la holding del gruppo Trevi, smentisce di aver avviato contatti con Webuild per "possibili operazioni straordinarie". In una nota, la società fa riferimento a indiscrezioni di stampa precisando che "il proprio piano industriale non prevede la cessione della divisione Soilmec, leader nella progettazione e produzione di tecnologie per l’ingegneria del sottosuolo".