Difesa: Mattarella, 'da Carabinieri continuo contributo per tutela legalità'

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – "Nel contesto reso più difficile e insidioso dalla pandemia, l’Arma dei Carabinieri ha proseguito la sua opera nella lotta alla criminalità comune e organizzata, al terrorismo e all’eversione per la tutela della legalità, dei diritti dei cittadini, nel mantenimento della sicurezza e a difesa di fondamentali interessi pubblici costituzionalmente garantiti in settori come quelli della salvaguardia ambientale, delle risorse forestali, agroalimentari e dei beni culturali". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al comandante generale, Giovanni Nistri, in occasione del 206/mo anniversario di fondazione dell'Arma.