Difesa: Mattarella, 'gratitudine per Carabinieri impegnati in missioni pace'

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – "Esprimo la gratitudine del Paese ai militari impiegati fuori dai nostri confini per la sempre riconosciuta e apprezzata competenza, affidabilità, ammirevole abnegazione e umanità nel lavoro svolto nelle missioni internazionali di sostegno alla pace in un quadro complessivo di promozione della stabilità". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al comandante generale, Giovanni Nistri, in occasione del 206/mo anniversario di fondazione dell'Arma.

"In questa giornata che celebra il 206/mo anniversario della fondazione, rivolgo un deferente omaggio -prosegue il Capo dello Stato- alla Bandiera di Guerra dell’Arma, simbolo del valore espresso da generazioni e testimone dell’immutato impegno dei Carabinieri, vivificato di atti di eroismo e di innumerevoli, piccole e grandi meritorie azioni quotidiane. Alle donne e agli uomini dell’Arma, alle loro famiglie e ai Carabinieri in congedo vada l’augurio più fervido del popolo italiano.

Viva l’Arma dei Carabinieri, viva le Forze Armate, viva la Repubblica!".