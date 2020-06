Fase 3: Berlusconi, 'pronti a valutare esecutivo diverso ma non sarà governissimo'

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – "Se matureranno le condizioni per un governo diverso da questo, le valuteremo con i nostri alleati. Ma un governissimo, con tutti dentro, non credo sia né possibile né desiderabile". Lo dice Silvio Berlusconi in un'intervista a 'La Stampa'.

"Noi -spiega ad esempio- voteremmo sempre quello che è il bene dell’Italia. Rinunciare ai 37 miliardi del Mes, praticamente a costo zero, sarebbe una follia. Mi pare che una buona parte dei Cinquestelle rifiuti il Mes.

Quindi approvarlo non significherebbe certo consolidare questa maggioranza. Vorrebbe dire piuttosto avvicinarne la fine".