Fase 3: Orlando, 'abbiamo assolutamente bisogno di Stati generali'

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – "Non confonderei le task force con gli Stati generali" proposti dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, "penso che ne abbiamo assolutamente bisogno", anche "per dichiarare preventivamente" come utilizzare i fondi che arriveranno dall'Ue. . Lo ha affermato il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, ospite di Radio 24.