Fase 3: Orlando, 'serve riflessione su reddito cittadinanza'

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – "Il reddito di cittadinanza è servito anche per evitare probabilmente scontri sociali in questa pandemia, ma non è servito a rimettere nel mondo del lavoro persone che erano state espulse e penso che questo sia il punto di partenza di una riflessione". Lo ha affermato il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, ospite di Radio 24.