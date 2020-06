Fase3: fonti maggioranza, 'tensione Franceschini-Conte su stati generali' (2)

(Adnkronos) – Dire Stati generali, è stato il ragionamento, sottintende una strategia e azioni correlate che presenti alla platea degli interlocutori. "Qui abbiamo solo un titolo, riempiamolo di contenuti", avrebbe detto Bellanova invitando tutti a fare una "sintesi", viste le diverse sensibilità nella maggioranza, su alcune "questioni essenziali e punti prioritari condivisi".

Altrimenti il rischio di un'esposizione del genere senza che ci siano risposte da offrire alle parti sociali, rischia di ingenerare rabbia.

Sulla stessa lunghezza d'onda il M5S: assente il capodelegazione Alfonso Bonafede, sostituito dalla viceministra al Mef Laura Castelli, che avrebbe invitato la maggioranza a concentrarsi ora per trasformare questo evento in un'opportunità. Evento che non si terrà lunedì, ma verosimilmente a metà settimana prossima: la data e la location non sono state ancora definite.