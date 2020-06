Quirinale: Berlusconi, 'bene Mattarella, non ha senso parlare di successore'

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – "Ogni discussione sul nome del futuro Capo dello Stato oggi non ha senso. Per giunta è irrispettosa verso il Presidente Mattarella, che con tanta autorevolezza e responsabilità sta svolgendo il suo alto mandato". Lo dice Silvio Berlusconi, in un'intervista a 'La Stampa'.