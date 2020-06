Scuola: Meloni, 'incertezza su futuro e da classi pollaio a classi acquario'**

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – "La maggioranza applaude se stessa in Aula dopo l'approvazione del decreto Azzolina ma la verità è un'altra: sul nuovo anno scolastico regna l'incertezza più assoluta e studenti, famiglie e docenti sono abbandonati a se stessi". Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.

"Conte -aggiunge- si riempie la bocca con le parole dialogo e confronto ma in Parlamento la sua maggioranza ha bocciato tutte le proposte di Fdi sulla stabilizzazione dei precari e dei docenti di sostegno, sulla tutela delle scuole paritarie, sull'edilizia scolastica e sulle misure necessarie per riaprire le scuole in sicurezza con l'adozione di precisi protocolli. Come se non bastasse, al caos si aggiungono le idee strampalate dell'Azzolina sul plexiglas tra i banchi per tenere distanti gli alunni.

La scuola italiana merita molto di più di un ministro che dalle 'classi pollaio' vuole passare alle 'classi acquario'".