Usa: manifestazione Sardine per George Floyd domenica a piazza del popolo

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – La questura per motivi di sicurezza, preventivando molte persone ha scelto di cambiare piazza e di spostare la manifestazione a Piazza del Popolo. Si legge in una nota delle Sardine a proposito della manifestazione di domenica alle 11 per George Floyd.

I Can’t Breathe – Black Lives Matter Roma è organizzata da 6000 Sardine, la studentessa romana 25enne Denise Berhane e dalle associazioni American Expats for Positive Change, Women’s March Rome, Women’s March Naples, Extinction Rebellion Rome International, Neri Italiani – Black Italians (NIBI), FridaysforFuture Rome, American Expats for Positive Change, Italiana Fraternità Haitiana, U.S. Citizens for Peace and Justice – Rome e Giovani Europeisti Verdi. La manifestazione ha il sostegno di Democrats Abroad Italy, Cultura è Libertà, Rete Romana di Solidarietà con il Popolo Palestinese, AssopacePalestina, Amici della Mezza Luna Rossa Palestinese e Comunità Palestinese Roma e Lazio.