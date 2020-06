Cina: Scilipoti, 'esposto per silenzio La Vita in diretta su Tienanmen'

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – "Mio malgrado oggi ho inviato denuncia alla commissione parlamentare generale per la Vigilanza dei servizi radiotelevisivi e al Codacons relativa al programma 'La Vita in diretta', puntata del 4 giugno. In detta puntata si è dedicato spazio alla rivolta negli Usa, ma nessun riferimento alle commemorazioni per Tienanmen nei trenta anni dall'avvenimento e repressioni di Hong Kong.

E' un esempio di giornalismo parziale e non rispondente ai canoni del servizio pubblico che invece deve informare secondo verità". Lo dice annuncia l'ex senatore di Forza Italia e presidente di Unione cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.