Coronavirus: Fontana, 'su camici automatismo burocratico, Dama mai incassato' (2) (2)

(Adnkronos) – Insomma, alla Dama SpA, una volta ottenute le certificazioni indispensabili per l’utilizzo sanitario, "il 16 aprile vengono ordinati 7mila set costituiti da camice + copricapo + calzari al costo a 9 euro (prezzo più basso in assoluto) e 75mila camici al 6 euro (anche questi i più economici).

Le forniture iniziano il giorno dopo e vengono immediatamente distribuite nei reparti ospedalieri per proteggere medici e infermieri". L'emissione della fattura è "l'automatismo burocratico", a cui segue, però, la nota di credito per non incassare.

"Nessuna accusa – conclude il presidente – può esser fatta a coloro che nel periodo di guerra al Covid-19 hanno agito con responsabilità e senso civico per il bene comune. Respingo fermamente ogni strumentalizzazione affidando alle autorità competenti la tutela della Regione Lombardia".