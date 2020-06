Maltempo: a Milano fiume Seveso 'sorvegliato'

Milano, 7 giu. (Adnkronos) – I violenti temporali delle ultime ore in Lombardia rendono possibile, a Milano, una nuova esondazione del Seveso, già monitorato da ieri insieme al Lambro dopo l'allerta arancione della Protezione Civile. "Teniamoci pronti all'esondazione", dice l'assessore comunale, Marco Granelli, visto che il livello del fiume Seveso si è già innalzato, nel corso della giornata.

"Le intense piogge su Milano e sulla Brianza hanno portato come previsto ad un innalzamento brusco dei livelli del Seveso. Il sistema è in funzione, squadre di MM e protezione civile sono in strada, e lo scolmatore sta funzionando a pieno regime. Il rischio è che l'onda di piena da nord si sommi ai temporali della zona a ridosso di Milano", spiega ancora l'assessore.

L'ultima esondazione del Seveso a Milano risale alla notte tra il 14 e il 15 maggio scorso.