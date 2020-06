Usa: anche Fedez e Ferragni a manifestazione Milano

Milano, 7 giu. (Adnkronos) – Ci sono anche due manifestanti d'eccezione all'appuntamento milanese di Black Lives Matter: Fedez e Chiara Ferragni. Il rapper e l'influencer, vestiti di nero e muniti di mascherina e cappuccio in testa, erano in piazza Duca d'Aosta insieme a tutte le altre migliaia di manifestanti che hanno sfilato contro il razzismo, come testimoniato dalle foto postate su Instagram dalla Ferragni.

L'imprenditrice si è fatta fotografare anche con in mano il cartello 'Fuck Racism'.