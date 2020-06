Coronavirus: Eurofer a Ue, settore a rischio, adattare protezione acciaio all'era post Covid (3)

(Adnkronos) – Un'Europa che diventa 'verde', sottolineano, "perché accetta che altre regioni ci colpiscano e inquinino a volontà non saranno in grado di tenere la testa alta. La politica commerciale dell'Ue deve poter passare alla modalità crisi quando gli interessi industriali strategici europei sono esistenzialmente minacciati.

Se la leadership dei cambiamenti climatici è il vantaggio strategico che l'Ue afferma di essere, allora deve utilizzare gli strumenti a sua disposizione per rafforzare le industrie strategiche che renderanno la transizione verde strategica giusta, giusta e possibile".

A livello dell'Ue, aggiungono, "vi sono, o sono state, decisioni di difesa commerciale lente e deboli, obiettivi legislativi contrastanti, consolidamenti pro-competitivi ostruiti di produttori di dimensioni globali e obiettivi onerosi in materia di emissioni e controllo ambientale stabiliti senza un quadro normativo che consentirebbe ai nostri l'industria per rimanere competitiva a livello globale pur raggiungendo questi obiettivi".

Questa crisi, concludono, "richiede una seria revisione che tenga conto del mondo come è oggi. La protezione dell'acciaio in esame è stata creata per l'era pre-Covid. Ora deve essere adattato al mondo post-Covid".