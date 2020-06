Fase 3: Bergamini (Fi), 'piano Colao molto copia-incolla proposte Berlusconi'

Roma, 8 giu. (Adnkronos) – “Da una prima lettura sommaria del Piano Colao emerge un fatto importante: molti di quei punti danno ragione a Forza Italia e al presidente Berlusconi. Misure come la sospensione del decreto dignità per i contratti di lavoro a tempo determinato, l’esclusione della responsabilità penale delle imprese in caso di contagio Covid, le compensazioni fiscali e il rinvio dei pagamenti fiscali delle imposte, il pagamento rapido dei fornitori, etc., sembrano copia-incollate dagli emendamenti presentati da Forza Italia in questi mesi e dalle proposte di cui il presidente Berlusconi si è fatto ambasciatore”.

Lo dichiara in una nota Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia.

“Adesso – conclude Bergamini – spetterà al governo giallorosso scegliere se dare ragione al presidente Berlusconi applicando alcune delle ricette già proposte da Forza Italia o se fingere che quelle idee sono farina del loro sacco quando così non è”.