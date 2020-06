Fase 3: Carfagna, 'Conte renda subito noto a tutti piano Colao'

Roma, 8 giu. (Adnkronos) – “Il presidente del Consiglio renda noto subito il testo integrale del piano Colao, consentendo a tutti gli italiani un accesso diretto e completo alle proposte della squadra di esperti insediata per disegnare le riforme indispensabili all’Italia.

Anche l'opposizione ha diritto di conoscerne il contenuto senza ulteriori attese". Lo dichiara Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.

"Se davvero si punta a coinvolgere tutte le forze del Paese nella fase della ricostruzione e del cambiamento – prosegue Carfagna – il lavoro del gruppo Colao non può essere usato come "proprietà del governo" né essere centellinato attraverso le indiscrezioni giornalistiche. Servono trasparenza e coraggio per aprire un grande dibattito pubblico finalizzato a decisioni condivise.

In caso contrario, rischiamo che quanto prodotto dalla task force di esperti faccia la fine dei vecchi progetti di spending review: bellissimi, interessantissimi, finiti nel dimenticatoio in pochi giorni”.