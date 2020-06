Milano, 9 giu. (Adnkronos) – Su un totale di 9.848 tamponi processati, i nuovi casi positivi al covid19 in Lombardia sono 192, oggi, l'1,9% in rapporto ai tamponi. Boom dei guariti e dei dimessi, che in un solo giorno si portano a 1.199: da qui la discesa degli attualmente positivi, che oggi nella regione sono 18.297, ben 1.022 in meno rispetto a ieri.

I morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Regione, sono 15, e portano il totale complessivo a 16.317.