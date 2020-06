Fase 3: Bernini, 'su piano Colao tiro bersaglio maggioranza'

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – "Mi sembra che sul piano Colao sia in atto un vero e proprio tiro al bersaglio da parte della maggioranza. Palazzo Chigi lo derubrica al livello di 'spunti', la sua economista di fiducia non lo ha nemmeno firmato, il Pd dice che ora le decisioni spettano alla politica, e quindi non è dato sapere su quali basi programmatiche partiranno gli Stati generali di Villa Pamphili.

A questo punto urgono una domanda e una riflessione: perché è stato messo in piedi il supercomitato Colao? E perché Conte continua a considerare il Parlamento solo come la succursale di scelte prese altrove?" Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.