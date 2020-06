Fase 3: Confindustria Ancma, con bonus bici vendite +60% in un mese

Milano, 9 giu. (Adnkronos) – Dalla riapertura dei negozi di biciclette dopo il lockdown, in Italia le vendite di bici tradizionali e a pedalata assistita sono aumentate de 60% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. E' quanto indica Confindustria Ancma, l'Associazione nazionale ciclo motociclo accessori, che stima un aumento di circa 200mila pezzi venduti nel solo mese di maggio sul 2019.

Salgono così a circa 540mila le biciclette acquistate dagli italiani dopo il periodo di lockdown in tutti i punti vendita presenti sul territorio, secondo l'associazione. Un numero che, si spiega, “cresce anche al fuori delle restrizioni individuate dalle misure del governo (capoluoghi di Regione e di Provincia anche sotto i 50.000 abitanti, nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e nei comuni delle Città metropolitane), interessando così in modo omogeneo anche territori meno popolosi”.

“Gli incentivi – si sottolinea– hanno sicuramente rivitalizzato in modo significativo il mercato e le imprese del comparto stanno lavorando a pieno regime per rispondere, non senza qualche affanno, in modo adeguato alla crescente domanda che abbiamo registrato in queste settimane. Tuttavia crescono l’interesse e la domanda attorno alla bicicletta a prescindere dagli incentivi e come associazione chiediamo alle istituzioni di cogliere questa occasione per investire su un’infrastrutturazione ciclabile finalmente più capillare, sicura, equilibrata e rispettosa degli interessi di tutti gli utenti della strada”.